科学家确定经前烦躁障碍症状的三种模式——News-Medical

乌普萨拉大学的研究人员发现，经前烦躁障碍可表现为三种不同的症状模式。该研究发表于《Nature Communications》期刊，共有90名患有PMDD的女性和40名健康对照组参与者参加，News-Medical报道。

PMDD是与月经周期相关的较严重形式的经前综合征。其症状可能在排卵后不久出现，并持续到月经开始。参与者在两个月内记录日记，评估焦虑、抑郁症状、易怒和情绪波动的严重程度。

三种病程类型

对每日记录的分析使研究人员能够追踪个别症状在周期中何时出现和减弱。科学家确定了早发型重度PMDD：该组症状约在月经前两周出现，并在月经开始前约五天达到最严重程度。

第二种类型是晚发型重度PMDD。在这种病程中，症状约在月经前十天开始加重，并在月经开始时达到高峰。第三组被研究人员称为晚发型中度PMDD，症状同样约在月经前十天加重，但在月经前约四天最为明显，且总体上比另外两组较轻。

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症状之间的相互作用

研究作者、分子精神病学教授埃丽卡·科马斯科指出，同一种诊断并不意味着病情具有相同的病程：不同人的症状可能在不同时间开始，在强度和结束时间上也可能不同。同一个人的不同症状也可能按照不同模式发展。

研究人员还记录了四种最常见症状之间的时间关联。具体而言，焦虑加重后，易怒、抑郁表现和情绪波动也会增加。同时，科学家强调，还需要进一步研究，才能将这些规律用于预测具体患者的PMDD病程。

下一阶段，该团队计划研究不同症状模式的生物学机制、其与大脑功能的关联以及对药物治疗的反应。

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