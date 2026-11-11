英格兰高等教育监管机构学生事务办公室（Office for Students）呼吁大学更广泛地采用传统笔试和线下展示，因为人工智能的使用使评估学生作业变得更加复杂。据《卫报》报道。

对学位信任的风险

学生事务办公室表示，广泛使用人工智能撰写论文、学位论文以及完成可查阅资料的考试，威胁到人们对英格兰大学学位的信任。学生告诉研究人员，他们的同学曾吹嘘使用人工智能而未被教师发现。

监管机构警告高等教育机构，如果它们未能制定合理且可靠的方法来核查学生的知识和技能、以应对与人工智能相关的风险，这可能违反其注册条件，并导致制裁。

新的评估方法

学生事务办公室战略与执行总监乔什·弗莱明称，在高等教育中使用人工智能是对该体系的风险，可能削弱学生的学习，并削弱教育机构评估其知识的能力。

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监管机构称，许多大学已经改变了评估方式。其中包括在教室内进行笔试、被称为viva的口试，以及要求学生批判性评估或编辑人工智能生成材料的任务。另一种方法是评估工作过程：要求学生解释他们具体如何收集信息和准备任务。

对学生和教师的调查

学生事务办公室与慈善组织Advance HE开展的研究共有来自127所大学和学院的300多名学生和工作人员参与。一些教师表示，如今相当一部分书面作业完全或部分借助人工智能完成，而现有的评估方法在某些情况下可能无法反映学生的真实知识水平。

调查参与者还表示，学生有时借助人工智能在几分钟内完成任务，并获得与未使用人工智能完成作业者相似的成绩。教师报告称，出现了许多风格相似、引用来源相同的作业。

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