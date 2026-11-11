Angielski regulator szkolnictwa wyższego Office for Students wezwał uniwersytety do szerszego stosowania tradycyjnych egzaminów pisemnych i prezentacji stacjonarnych, ponieważ wykorzystanie sztucznej inteligencji utrudnia ocenę prac studentów. Poinformował o tym The Guardian.

Ryzyko dla zaufania do dyplomów

Office for Students oświadczył, że powszechne wykorzystywanie AI do pisania esejów, rozpraw i rozwiązywania egzaminów z dostępem do materiałów zagraża zaufaniu do dyplomów angielskich uniwersytetów. Studenci powiedzieli badaczom, że ich koledzy z roku chwalili się korzystaniem z AI, którego wykładowcy nie wykryli.

Regulator ostrzegł instytucje szkolnictwa wyższego, że jeśli nie opracują uzasadnionych i wiarygodnych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów w celu przeciwdziałania ryzykom związanym z AI, może to naruszać warunki ich rejestracji i prowadzić do sankcji.

Nowe podejścia do oceniania

Dyrektor ds. strategii i realizacji w Office for Students, Josh Fleming, nazwał wykorzystanie AI w szkolnictwie wyższym zagrożeniem dla systemu, które może osłabić naukę studentów oraz zdolność instytucji do oceniania ich wiedzy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według regulatora wiele uniwersytetów już zmieniło podejście do oceniania. Wśród możliwości są egzaminy pisemne w salach, egzaminy ustne znane jako viva, a także zadania, w których studenci muszą krytycznie ocenić lub zredagować materiał wygenerowany przez AI. Inne podejście zakłada ocenę procesu pracy: studentów prosi się o wyjaśnienie, w jaki dokładnie sposób zbierali informacje i przygotowywali zadanie.

Ankieta wśród studentów i wykładowców

W badaniu Office for Students i organizacji charytatywnej Advance HE wzięło udział ponad 300 studentów oraz pracowników 127 uniwersytetów i kolegiów. Niektórzy wykładowcy stwierdzili, że znaczna część prac pisemnych jest obecnie w całości lub częściowo tworzona z pomocą AI, a istniejące sposoby oceniania mogą w niektórych przypadkach nie odzwierciedlać rzeczywistej wiedzy studentów.

Uczestnicy ankiety opowiadali również, że studenci czasem wykonują zadania z pomocą AI w kilka minut i otrzymują oceny podobne do tych, które uzyskują osoby wykonujące prace bez użycia AI. Wykładowcy informowali o licznych pracach podobnych stylistycznie i zawierających identyczne odwołania do źródeł.

Czytaj nas na