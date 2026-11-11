Регулятор высшего образования Англии Office for Students призвал университеты шире использовать традиционные письменные экзамены и очные презентации, поскольку применение искусственного интеллекта усложняет оценивание студенческих работ. Об этом сообщает The Guardian.

Риск для доверия к дипломам

В Office for Students заявили, что широкое использование ИИ для написания эссе, диссертаций и выполнения экзаменов с доступом к материалам угрожает доверию к дипломам английских университетов. Студенты сообщили исследователям, что их однокурсники хвастались использованием ИИ, которое преподаватели не выявили.

Регулятор предупредил учреждения высшего образования: если они не разработают обоснованные и надежные способы проверки знаний и навыков студентов для противодействия рискам, связанным с ИИ, это может нарушать условия их регистрации и привести к санкциям.

Новые подходы к оцениванию

Директор по стратегии и реализации Office for Students Джош Флеминг назвал использование ИИ в высшем образовании риском для системы, который может подорвать обучение студентов и способность учреждений оценивать их знания.

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По данным регулятора, многие университеты уже изменили подходы к оцениванию. Среди вариантов — письменные экзамены в аудиториях, устные экзамены, известные как viva, а также задания, в которых студенты должны критически оценить или отредактировать материал, созданный ИИ. Еще один подход предусматривает оценивание процесса работы: студентам предлагают объяснить, как именно они собирали информацию и готовили задание.

Опрос студентов и преподавателей

В исследовании Office for Students и благотворительной организации Advance HE приняли участие более 300 студентов и сотрудников 127 университетов и колледжей. Некоторые преподаватели заявили, что значительная часть письменных работ теперь полностью или частично создается с помощью ИИ, а существующие способы оценивания в отдельных случаях могут не отражать реальных знаний студентов.

Участники опроса также рассказывали, что студенты иногда выполняют задания с помощью ИИ за несколько минут и получают оценки, схожие с оценками тех, кто выполнял работы без использования ИИ. Преподаватели сообщали о многочисленных похожих по стилю работах с одинаковыми ссылками на источники.

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