在英国，英国拳击管理委员会将在前世界重量级冠军泰森·富里与安东尼·约书亚的比赛前评估其心理状态。这场比赛定于12月11日在威尔士卡迪夫的Principality体育场举行。阿纳多卢通讯社报道，消息援引BBC Sport。

赛前评估

英国拳击管理委员会总秘书罗伯特·史密斯告诉BBC Sport，监管机构正在审议此事。他表示，如果委员会的医生认定富里适合参赛，他将能够登上拳台。

此次评估是在Netflix纪录片中出现有关富里过去心理健康问题的信息后进行的。该片计划于11月27日上映。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Netflix影片的改动

在纪录片的初始版本中，这名拳手的妻子帕丽斯·富里曾暗示他患有精神分裂症。随后她澄清，自己的丈夫从未被诊断出患有这种疾病。Netflix告诉BBC Sport，在从家人处获得新信息后，已在上映前重新审查了该影片。

根据英国拳击规则，包括精神分裂症在内的某些心理状况可能影响运动员获得执照的资格。富里此前曾公开谈及自己在2015年战胜弗拉基米尔·克利奇科后出现的心理健康和成瘾问题。

关注我们在