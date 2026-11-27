W Wielkiej Brytanii Brytyjska Rada Kontroli Boksu oceni stan psychiczny byłego mistrza świata w wadze ciężkiej Tysona Fury’ego przed pojedynkiem z Anthonym Joshuą. Walka jest zaplanowana na 11 grudnia na stadionie Principality w Cardiff w Walii. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na BBC Sport.

Ocena przed walką

Robert Smith, sekretarz generalny Brytyjskiej Rady Kontroli Boksu, powiedział BBC Sport, że regulator rozpatruje tę sprawę. Według niego Fury będzie mógł wejść do ringu, jeśli lekarze rady uznają go za zdolnego do pojedynku.

Ocena jest przeprowadzana po tym, jak w dokumencie Netflixa pojawiły się informacje o wcześniejszych problemach Fury’ego ze zdrowiem psychicznym. Premiera filmu jest zaplanowana na 27 listopada.

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Zmiany w filmie Netflixa

W początkowej wersji filmu dokumentalnego żona boksera, Paris Fury, zasugerowała, że miał on schizofrenię. Później wyjaśniła, że jej mąż nigdy nie otrzymał takiej diagnozy. Netflix poinformował BBC Sport, że przed premierą ponownie przejrzał film po otrzymaniu nowych informacji od rodziny.

Zgodnie z brytyjskimi przepisami bokserskimi niektóre stany psychiczne, w tym schizofrenia, mogą wpływać na uprawnienie sportowca do otrzymania licencji. Fury wcześniej publicznie mówił o problemach ze zdrowiem psychicznym i uzależnieniem po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką w 2015 roku.

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