В Великобритании Британский совет по контролю за боксом оценит психическое состояние бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри перед поединком с Энтони Джошуа. Бой запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на BBC Sport.

Оценка перед боем

Генеральный секретарь Британского совета по контролю за боксом Роберт Смит заявил BBC Sport, что регулятор рассматривает этот вопрос. По его словам, Фьюри сможет выйти на ринг, если врачи совета признают его пригодным для поединка.

Проверка проводится после появления в документальном фильме Netflix информации о прошлых проблемах Фьюри с психическим здоровьем. Выход фильма запланирован на 27 ноября.

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Изменения в фильме Netflix

В первоначальной версии документального фильма жена боксера Пэрис Фьюри предположила, что у него была шизофрения. Позже она уточнила, что ее мужу никогда не ставили такой диагноз. Netflix сообщил BBC Sport, что пересмотрел фильм перед выпуском после получения новой информации от семьи.

Согласно британским правилам бокса, отдельные психические состояния, в частности шизофрения, могут влиять на право спортсмена получить лицензию. Фьюри ранее публично рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью после победы над Владимиром Кличко в 2015 году.

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