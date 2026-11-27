У Великій Британії Британська боксерська рада з контролю за боксом оцінить психічний стан колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі перед поєдинком з Ентоні Джошуа. Бій запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі, Уельс. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на BBC Sport.

Оцінка перед боєм

Генеральний секретар Британської боксерської ради з контролю за боксом Роберт Сміт заявив BBC Sport, що регулятор розглядає це питання. За його словами, Ф’юрі зможе вийти на ринг, якщо лікарі ради визнають його придатним до поєдинку.

Перевірку проводять після появи у документальному фільмі Netflix інформації про минулі проблеми Ф’юрі з психічним здоров’ям. Випуск стрічки запланований на 27 листопада.

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Зміни у фільмі Netflix

У початковій версії документального фільму дружина боксера Періс Ф’юрі висловила припущення, що він мав шизофренію. Згодом вона уточнила, що її чоловікові ніколи не встановлювали такого діагнозу. Netflix повідомив BBC Sport, що переглянув стрічку перед випуском після отримання нової інформації від родини.

За британськими правилами боксу окремі психічні стани, зокрема шизофренія, можуть впливати на право спортсмена отримати ліцензію. Ф’юрі раніше публічно розповідав про проблеми з психічним здоров’ям і залежністю після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

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