W Wielkiej Brytanii przedstawiono kampanię Be Ready, która zaleca obywatelom przygotowanie się na 72 godziny samodzielnego zabezpieczenia w razie sytuacji nadzwyczajnej, w tym kryzysu klimatycznego, cyberawarii lub zagrożeń ze strony wrogich państw. Informuje o tym CBC World.

Jest to pierwsza ogólnokrajowa kampania gotowości cywilnej w kraju od 1980 roku. Wówczas, w czasie zimnej wojny, brytyjskie władze rozpowszechniały program Protect and Survive dotyczący działań w przypadku uderzenia nuklearnego. Jego zalecenia wywoływały kpiny i brak zaufania, ponieważ wielu Brytyjczyków uważało, że nie da się ochronić przed atakiem termojądrowym.

Przygotowanie bez zastraszania

Specjalistka ds. odbudowy po katastrofach Lucy Easthope oświadczyła, że eksperci zajmujący się planowaniem reagowania kryzysowego od dawna oczekiwali takich zaleceń. Według niej społeczeństwo potrzebuje poczucia pewności, a nie alarmujących komunikatów. Pozytywnie oceniła fakt, że brytyjska kampania nie opiera się na zastraszaniu.

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Inne państwa europejskie również aktualizowały lub wprowadzały instrukcje dla ludności. W Szwecji zaleca się posiadanie zapasów na siedem dni, w Niemczech — na maksymalnie dziesięć dni, podczas gdy Wielka Brytania, podobnie jak Kanada, przyjęła za punkt odniesienia trzy doby bez dostępu do zwykłych usług.

Obawy związane z cyberatakami

Kampania pojawiła się w związku z doniesieniami o możliwych cyberatakach na urządzenia chłodnicze supermarketów w kilku krajach europejskich, a także o próbach podniesienia temperatury w francuskich chłodniach z zapasami krwi od dawców. Część Brytyjczyków sceptycznie odebrała te apele, jednak przypadki te skłoniły niektórych z nich do ponownego rozważenia stosunku do tworzenia zapasów.

Szef brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Richard Horne nazwał sytuację momentem pilnej potrzeby. Centrum uważa, że w ciągu dwóch lat z dużym prawdopodobieństwem złośliwe oprogramowanie ukierunkowane na AI zostanie wykorzystane do ataków na brytyjskie elektrownie, lotniska i szpitale. Horne oświadczył również, że stale podejmowane są próby przeniknięcia do sieci wojskowych; według niego obejmowały one hybrydowe kampanie Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora.

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