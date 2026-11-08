英国推出了“Be Ready”宣传活动，建议公民为紧急情况下72小时的自主保障做好准备，紧急情况包括气候危机、网络中断或来自敌对国家的威胁。CBC World对此报道。

这是该国自1980年以来首次开展全国性民事准备宣传活动。当时正值冷战期间，英国当局传播了有关发生核打击时应如何行动的“Protect and Survive”计划。其建议引发了嘲笑和不信任，因为许多英国人认为不可能防御热核攻击。

不靠恐吓的准备

灾后恢复专家露西·伊斯特霍普表示，应急响应规划专家长期以来一直期待此类建议。她说，社会需要的是信心，而不是令人不安的信息。她积极评价了英国这项宣传活动并非建立在恐吓之上。

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其他欧洲国家也更新或推出了面向公众的指引。瑞典建议储备七天的物资，德国建议储备最多十天的物资，而英国与加拿大一样，将在无法获得常规服务的情况下维持三天作为标准。

对网络攻击的担忧

这项宣传活动出台的背景是，有报道称多个欧洲国家超市的制冷设备可能遭到网络攻击，以及有人试图提高法国存放献血者血液储备的冰箱温度。一些英国人对这些呼吁持怀疑态度，但这些事件促使其中一些人重新审视对储备物资的看法。

英国国家网络安全中心负责人理查德·霍恩称，这一情况是一个紧迫时刻。该中心认为，在两年内，以人工智能为导向的恶意软件极有可能被用于攻击英国的发电站、机场和医院。霍恩还表示，有人持续试图渗透军事网络；据他所说，这些尝试包括俄罗斯联邦这一侵略国发起的混合行动。

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