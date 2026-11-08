В Израиле освободили из-под стражи палестинского журналиста, политического аналитика и активиста партии Balad Абеда Абу-Шехаде. Его удерживали пять дней после задержания Службой безопасности Израиля Shin Bet и полицией по подозрению в контактах с иностранным агентом. Обвинения Абу-Шехаде, который является гражданином Израиля, не предъявили, сообщает Jerusalem Post.

Обыск и допрос

Журналиста задержали в среду, тогда же правоохранители провели обыск в его жилище. Ранее его адвокаты заявляли, что правоохранительные органы расследовали дело исключительно из-за опубликованного интервью с бывшим депутатом Кнессета Азми Бишарой.

Правозащитная организация Adalah, участвующая в защите Абу-Шехаде, сообщила, что допрос касался только предвыборного интервью с Бишарой в Катаре. По данным организации, во время допроса полиция не выдвигала других подозрений.

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Позиция защиты и реакция в США

Адвокаты журналиста подчеркивали, что интервью об избирательной кампании в Израиле и палестинцах было публично доступным и представляло собой законную журналистскую работу. Они также отрицали, что Бишару можно считать иностранным агентом, и заявляли, что само интервью не является основанием для уголовного подозрения.

Задержание Абу-Шехаде вызвало критику. Трое новоизбранных еврейских демократов в Конгресс США — Брэд Лендер, Дэниел Бисс и Скотт Винер — в письме послу Израиля в США Йехиэлю Лейтеру призвали немедленно освободить журналиста либо, в случае предъявления обвинений, предоставить доказательства его представителям и обеспечить открытое судебное разбирательство с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

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