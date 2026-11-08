Izrael zwolnił dziennikarza Abu-Shehade bez zarzutów — Jerusalem Post

W Izraelu zwolniono z aresztu palestyńskiego dziennikarza, analityka politycznego i działacza partii Balad, Abeda Abu-Shehade. Był on przetrzymywany przez pięć dni po zatrzymaniu przez izraelską służbę bezpieczeństwa Shin Bet i policję pod zarzutem kontaktów z zagranicznym agentem. Abu-Shehade, który jest obywatelem Izraela, nie usłyszał zarzutów — podaje Jerusalem Post.

Przeszukanie i przesłuchanie

Dziennikarz został zatrzymany w środę, tego samego dnia funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie w jego mieszkaniu. Jego prawnicy wcześniej oświadczyli, że organy ścigania badały sprawę wyłącznie z powodu opublikowanego wywiadu z byłym posłem do Knesetu Azmim Bisharą.

Organizacja praw człowieka Adalah, która uczestniczy w obronie Abu-Shehade, poinformowała, że przesłuchanie dotyczyło wyłącznie przedwyborczego wywiadu z Bisharą w Katarze. Według organizacji podczas przesłuchania policja nie przedstawiła innych podejrzeń.

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Stanowisko obrony i reakcja w USA

Prawnicy dziennikarza podkreślali, że wywiad dotyczący kampanii wyborczej w Izraelu i Palestyńczyków był publicznie dostępny oraz stanowił legalną pracę dziennikarską. Zaprzeczali też, że Bisharę można uznać za zagranicznego agenta, i stwierdzili, że sam wywiad nie stanowi podstawy do podejrzenia o przestępstwo.

Zatrzymanie Abu-Shehade wywołało krytykę. Trzej nowo wybrani żydowscy demokraci do Kongresu USA — Brad Lander, Daniel Biss i Scott Wiener — w liście do ambasadora Izraela w USA Jechiela Leitera wezwali do natychmiastowego uwolnienia dziennikarza lub, w razie postawienia zarzutów, przekazania dowodów jego przedstawicielom i zapewnienia jawnego procesu z zachowaniem należytej procedury prawnej.

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