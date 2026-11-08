以色列释放记者阿布-谢哈德，未提出指控——《耶路撒冷邮报》

以色列释放了被拘押的巴勒斯坦记者、政治分析人士及巴拉德党活动人士阿贝德·阿布-谢哈德。他在因涉嫌与外国代理人接触而被以色列国家安全局辛贝特和警方拘留后，被关押了五天。据《耶路撒冷邮报》报道，作为以色列公民的阿布-谢哈德未被提出指控。

搜查与讯问

该记者于周三被拘留，当天执法人员还搜查了他的住所。他的律师此前表示，执法部门调查此案仅仅是因为其发布了对前以色列议会议员阿兹米·比沙拉的采访。

参与阿布-谢哈德辩护的人权组织 Adalah 表示，讯问仅涉及在卡塔尔对比沙拉进行的选举采访。该组织称，警方在讯问期间没有提出其他嫌疑。

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辩方立场及美国的反应

该记者的律师强调，这篇有关以色列选举活动和巴勒斯坦人的采访可公开获取，属于合法的新闻工作。他们还否认比沙拉可以被视为外国代理人，并表示采访本身不能成为刑事嫌疑的依据。

阿布-谢哈德被拘留引发批评。三名新当选进入美国国会的犹太民主党人——布拉德·兰德、丹尼尔·比斯和斯科特·维纳——在致以色列驻美国大使耶希埃尔·莱特的信中，呼吁立即释放该记者；或者，如果提出指控，则向其代表提供证据，并确保进行遵循正当法律程序的公开审判。

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