В Израиле министр обороны Исраэль Кац заявил, что миссия страны в отношении Ирана еще не завершена. Он сделал это заявление 8 ноября, в воскресенье, во время церемонии, сообщает Asharq Al-Awsat.

Заявление министра

Кац заявил, что Иран пытается возобновить усилия по получению ядерного оружия. По его словам, эти усилия происходят наряду с другими действиями, которые он назвал серьезными и создающими реальную опасность для Государства Израиль.

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Позиция Ирана

Издание отмечает, что Кац повторил обвинения в адрес Тегерана в стремлении получить ядерное оружие. Иран в течение длительного времени отрицает намерение создать такое оружие. Таким образом, утверждение о попытках возобновить ядерные усилия приведено в материале как позиция израильского министра. В источнике не приводятся дополнительные доказательства в подтверждение оценки Каца или отдельная реакция иранской стороны на его выступление.

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