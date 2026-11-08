Испанский теннисист Карлос Алькарас 8 ноября победил американца Бена Шелтона в финале «Париж-Мастерс» со счетом 7:6 (5), 7:5. Третий номер мирового рейтинга завоевал девятый в карьере титул турниров серии ATP Masters 1000.

Как сообщает The Guardian, Алькарас контролировал игру на задней линии и стал первым испанцем, выигравшим этот турнир после Давида Феррера в 2012 году.

Тай-брейк первого сета

Первый сет оставался равным до тай-брейка. Шелтон трижды отправил мяч за заднюю линию после ударов с форхенда, что позволило Алькарасу выиграть партию.

Во втором сете американец повел 3:2, воспользовавшись двумя двойными ошибками соперника и неточными топспинами. В следующем гейме Шелтон укрепил преимущество двумя эйсами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рывок Алькараса в конце матча

Алькарас сделал брейк и сравнял счет — 4:4. Он выполнил два кросса навылет, тогда как Шелтон сначала попал форхендом в сетку, а затем пробил в аут.

При счете 6:5 Шелтон подавал, чтобы остаться в матче, но вновь дважды ошибся с форхенда. Семикратный победитель турниров Большого шлема Алькарас завершил матч точным бэкхендом вдоль линии.

Испанец назвал встречу с Шелтоном одним из самых сложных вызовов в современном теннисе. Для Алькараса это была первая победа на «Париж-Мастерс» с шестой попытки. После турнира он должен выступить на Итоговом турнире ATP, а затем — в финальной части Кубка Дэвиса.

Читай нас в