11月8日，西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在巴黎大师赛决赛中以7:6（5）、7:5击败美国选手本·谢尔顿。世界排名第三的他赢得了职业生涯第九个ATP大师1000赛事冠军。

据《卫报》报道，阿尔卡拉斯在底线掌控了比赛，成为继2012年的大卫·费雷尔之后首位赢得该赛事的西班牙人。

首盘抢七

首盘比赛一直胶着至抢七。谢尔顿在正手击球后有三次将球打出底线，阿尔卡拉斯因此赢下该盘。

第二盘中，这名美国选手利用对手两次双误和不够精准的上旋球，以3:2领先。在接下来一局中，谢尔顿凭借两记ACE球扩大了优势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿尔卡拉斯在比赛末段发力

阿尔卡拉斯完成破发，将比分追至4:4。他打出两记斜线制胜分，而谢尔顿先是正手下网，随后又将球打出界。

在6:5时，谢尔顿发球以求继续留在比赛中，但再次两次正手失误。七届大满贯冠军阿尔卡拉斯以一记精准的直线反手结束了比赛。

这名西班牙选手称，与谢尔顿的交锋是现代网球中最艰难的挑战之一。这是阿尔卡拉斯第六次参赛以来首次赢得巴黎大师赛。赛后，他将参加ATP年终总决赛，之后还将出战戴维斯杯决赛阶段。

关注我们在