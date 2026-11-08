Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz 8 listopada pokonał Amerykanina Bena Sheltona w finale Paris Masters wynikiem 7:6 (5), 7:5. Trzeci zawodnik światowego rankingu zdobył dziewiąty w karierze tytuł turniejów serii ATP Masters 1000.

Jak informuje The Guardian, Alcaraz kontrolował grę z głębi kortu i został pierwszym Hiszpanem, który wygrał ten turniej od czasu Davida Ferrera w 2012 roku.

Dogrywka pierwszego seta

Pierwszy set pozostawał wyrównany aż do tie-breaka. Shelton trzykrotnie posłał piłkę za linię końcową po uderzeniach z forhendu, co pozwoliło Alcarazowi wygrać partię.

W drugim secie Amerykanin objął prowadzenie 3:2, wykorzystując dwa podwójne błędy serwisowe rywala i niedokładne uderzenia z topspinem. W kolejnym gemie Shelton powiększył przewagę dzięki dwóm asom.

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Zryw Alcaraza pod koniec meczu

Alcaraz przełamał serwis rywala i wyrównał na 4:4. Zagrał dwa kończące uderzenia po przekątnej, podczas gdy Shelton najpierw trafił forhendem w siatkę, a następnie posłał piłkę na aut.

Przy stanie 6:5 Shelton serwował, aby pozostać w meczu, lecz ponownie dwukrotnie pomylił się z forhendu. Siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Alcaraz zakończył mecz precyzyjnym bekhendem wzdłuż linii.

Hiszpan nazwał spotkanie z Sheltonem jednym z najtrudniejszych wyzwań we współczesnym tenisie. Było to pierwsze zwycięstwo Alcaraza w Paris Masters w szóstej próbie. Po turnieju ma wystąpić w ATP Finals, a później w finałowej części Pucharu Davisa.

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