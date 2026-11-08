Карлос Алькарас виграв Париж-Мастерс, здолавши Бена Шелтона — The Guardian

Іспанський тенісист Карлос Алькарас 8 листопада переміг американця Бена Шелтона у фіналі Париж-Мастерс із рахунком 7:6 (5), 7:5. Третій номер світового рейтингу здобув дев'ятий у кар'єрі титул турнірів серії ATP Masters 1000.

Як повідомляє The Guardian, Алькарас контролював гру на задній лінії та став першим іспанцем, який виграв цей турнір після Давіда Феррера у 2012 році.

Тайбрейк першого сету

Перший сет залишався рівним до тайбрейку. Шелтон тричі відправив м'яч за задню лінію після ударів із форхенду, що дозволило Алькарасу виграти партію.

У другому сеті американець повів 3:2, скориставшись двома подвійними помилками суперника та неточними топспінами. У наступному геймі Шелтон зміцнив перевагу двома ейсами.

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Ривок Алькараса наприкінці матчу

Алькарас зробив брейк і зрівняв рахунок — 4:4. Він виконав два кроси навиліт, тоді як Шелтон спершу влучив у сітку форхендом, а потім пробив у аут.

За рахунку 6:5 Шелтон подавав, щоб залишитися в матчі, але знову двічі помилився з форхенду. Семириразовий переможець турнірів Великого шолома Алькарас завершив матч точним бекхендом уздовж лінії.

Іспанець назвав зустріч із Шелтоном одним із найскладніших викликів у сучасному тенісі. Для Алькараса це була перша перемога на Париж-Мастерс із шостої спроби. Після турніру він має виступити на Підсумковому турнірі ATP, а згодом — у фінальній частині Кубка Девіса.

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