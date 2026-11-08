Роман Рейнс победил Сэми Зейна в главном поединке шоу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и завоевал мужской титул Crown Jewel. Как сообщает The National, Зейн был близок к победе после Helluva Kick, однако Рейнс выдержал атаку соперника и провел два подряд приема Spear, после чего удержал его.

После матча Зейн протянул Рейнсу руку в знак уважения. Рейнс сначала отказался, но позднее обнял своего бывшего союзника по группировке Bloodline. Зейн, имеющий сирийское происхождение, получил самую громкую реакцию зрителей в течение вечера.

Смену площадки провели перед шоу

Шоу состоялось в субботу вечером после нескольких недель неопределенности относительно его проведения. Изначально WWE планировала провести Crown Jewel на открытом стадионе Riyadh Season Stadium в финансовом районе короля Абдаллы, однако мероприятие перенесли на меньшую крытую арену ANB Arena. Арена вмещает 8 тысяч зрителей, которые во время шоу активно поддерживали участников криками и пением.

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Другие результаты вечера

В поединке Last Man Standing Коди Роудс победил Рэнди Ортона. Во время матча за командные титулы мира Оба Феми неожиданно вернулся и вмешался в ход поединка: он сбросил Бронсона Рида со сцены на стол. После этого Джевон Эванс провел OG Cutter на Остине Тиори и принес победу своей команде с Пентой.

Челси Грин победила Лив Морган и завоевала церемониальный женский титул Crown Jewel, однако вскоре Тиффани Страттон использовала контракт Money in the Bank. Она атаковала Грин кейсом и завоевала титул чемпионки WWE среди женщин.

В 2027 году Эр-Рияд должен принять WrestleMania 43 — впервые главное шоу WWE пройдет за пределами Северной Америки.

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