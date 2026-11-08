罗曼·雷恩斯在沙特阿拉伯利雅得举行的WWE皇冠宝石大赛主赛中击败萨米·扎恩，赢得男子皇冠宝石冠军头衔。正如《国家报》报道，扎恩在使出Helluva Kick后接近获胜，但雷恩斯顶住了对手的进攻，连续使出两记Spear，随后压制对手获胜。

赛后，扎恩向雷恩斯伸出手以示尊重。雷恩斯起初拒绝了，但后来拥抱了自己在Bloodline组合中的前盟友。拥有叙利亚血统的扎恩获得了当晚观众最热烈的反应。

比赛前更换了举办地点

在经历数周关于赛事能否举行的不确定性后，这场赛事于周六晚举行。WWE最初计划在阿卜杜拉国王金融区的露天Riyadh Season Stadium举办皇冠宝石大赛，但活动被移至规模较小的室内ANB Arena。该场馆可容纳8,000名观众，观众在赛事期间通过呐喊和歌唱积极支持参赛者。

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当晚其他赛果

在Last Man Standing赛中，科迪·罗兹击败兰迪·奥顿。在世界双打冠军赛期间，奥巴·费米意外回归并干预了比赛进程：他将布朗森·里德从舞台上摔到一张桌子上。随后，杰文·埃文斯对奥斯汀·西奥里使出OG Cutter，为他与潘塔组成的队伍赢得胜利。

切尔西·格林击败丽芙·摩根，赢得象征性的女子皇冠宝石冠军头衔，但不久后蒂芙尼·斯特拉顿兑现了Money in the Bank合约。她用公文包袭击格林，并赢得WWE女子冠军头衔。

2027年，利雅得将举办WrestleMania 43——这将是WWE旗舰赛事首次在北美以外举行。

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