Мэр израильского города Бат-Ям Цвика Брот в Нью-Йорке, США, вручил представителю Ирана иск на 250 млн шекелей о возмещении ущерба, который город, по данным муниципалитета, понес в результате иранских ракетных ударов. Как сообщает Jerusalem Post, мэр и его команда разыскали иранского представителя на Манхэттене после того, как он покинул дипломатический комплекс Ирана и направлялся в штаб-квартиру ООН.

Поиски представителя Ирана

По данным муниципалитета Бат-Яма, операцию по вручению документов готовили два месяца. Поскольку израильтяне не могли попасть в иранский дипломатический комплекс, команда подготовила идентификационные эскизы высокопоставленных сотрудников иранского представительства при ООН и определила место встречи.

Организаторы операции заявили, что сотрудники наблюдения заметили иранского представителя, выходившего из комплекса в направлении штаб-квартиры ООН, и сообщили об этом Броту и его команде. По их словам, представитель не реагировал на них и пытался уйти, после чего команда преследовала его по улицам Манхэттена, пока мэр не зачитал содержание иска.

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Иск о ущербе от обстрелов

Иск против Ирана был подан в Иерусалимский окружной суд за день до вручения документов. Муниципалитет заявил, что у Тегерана есть 60 дней для подачи возражений. Если защита не будет представлена, Бат-Ям сможет ходатайствовать о вынесении заочного решения.

По информации муниципалитета, во время иранского ракетного обстрела центральной части Израиля в июне 2025 года в Бат-Яме погибли девять жителей, еще 178 получили ранения. Около 160 зданий были повреждены, а 22 нуждались в немедленном сносе; тысячи людей остались без жилья. Издание отмечает, что даже в случае победы в суде механизм взыскания средств с Ирана остается неясным.

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