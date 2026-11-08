Мер Бат-Яма вручив представнику Ірану позов на 250 млн шекелів — Jerusalem Post

Мер ізраїльського міста Бат-Ям Цвіка Брот у Нью-Йорку, США, вручив представнику Ірану позов на 250 млн шекелів щодо відшкодування шкоди, якої місто, за даними муніципалітету, зазнало внаслідок іранських ракетних ударів. Як повідомляє Jerusalem Post, мер та його команда розшукали іранського представника на Мангеттені після того, як він залишив дипломатичний комплекс Ірану та прямував до штаб-квартири ООН.

Пошуки представника Ірану

За даними муніципалітету Бат-Яма, операцію з вручення документів готували два місяці. Оскільки ізраїльтяни не могли потрапити до іранського дипломатичного комплексу, команда підготувала ідентифікаційні ескізи високопосадовців іранського представництва при ООН та визначила місце зустрічі.

Організатори операції заявили, що працівники спостереження помітили іранського представника, який виходив із комплексу в напрямку штаб-квартири ООН, і повідомили про це Бротy та його команді. За їхніми словами, представник не реагував на них і намагався піти, після чого команда переслідувала його вулицями Мангеттена, доки мер не зачитав зміст позову.

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Позов про збитки від обстрілів

Позов до Ірану подали до Єрусалимського окружного суду за день до вручення документів. Муніципалітет заявив, що Тегеран має 60 днів для подання заперечень. Якщо захист не буде подано, Бат-Ям зможе клопотати про ухвалення заочного рішення.

За інформацією муніципалітету, під час іранського ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю в червні 2025 року в Бат-Ямі загинули дев'ять жителів, ще 178 дістали поранення. Близько 160 будівель були пошкоджені, а 22 потребували негайного знесення; тисячі людей залишилися без житла. Видання зазначає, що навіть у разі перемоги в суді механізм стягнення коштів з Ірану залишається незрозумілим.

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