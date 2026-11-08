Burmistrz izraelskiego miasta Bat Jam, Tzvika Brot, doręczył przedstawicielowi Iranu w Nowym Jorku w USA pozew na 250 mln szekli o odszkodowanie za szkody, których miasto, według danych magistratu, doznało w wyniku irańskich ataków rakietowych. Jak informuje Jerusalem Post, burmistrz i jego zespół odnaleźli irańskiego przedstawiciela na Manhattanie po tym, jak opuścił on irański kompleks dyplomatyczny i kierował się do siedziby ONZ.

Poszukiwania przedstawiciela Iranu

Według danych magistratu Bat Jamu operację doręczenia dokumentów przygotowywano przez dwa miesiące. Ponieważ Izraelczycy nie mogli wejść do irańskiego kompleksu dyplomatycznego, zespół przygotował szkice identyfikacyjne wysokich rangą urzędników irańskiego przedstawicielstwa przy ONZ oraz wyznaczył miejsce spotkania.

Organizatorzy operacji oświadczyli, że pracownicy obserwacji zauważyli irańskiego przedstawiciela wychodzącego z kompleksu w kierunku siedziby ONZ i poinformowali o tym Brota oraz jego zespół. Według ich relacji przedstawiciel nie reagował na nich i próbował odejść, po czym zespół ścigał go ulicami Manhattanu, aż burmistrz odczytał treść pozwu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozew o szkody po ostrzałach

Pozew przeciwko Iranowi złożono do Sądu Okręgowego w Jerozolimie dzień przed doręczeniem dokumentów. Magistrat oświadczył, że Teheran ma 60 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli obrona nie zostanie złożona, Bat Jam będzie mogło wystąpić o wydanie wyroku zaocznego.

Według informacji magistratu podczas irańskiego ostrzału rakietowego centralnej części Izraela w czerwcu 2025 roku w Bat Jamie zginęło dziewięciu mieszkańców, a kolejnych 178 zostało rannych. Uszkodzonych zostało około 160 budynków, a 22 wymagały natychmiastowej rozbiórki; tysiące osób straciły dach nad głową. Gazeta zauważa, że nawet w przypadku wygranej w sądzie mechanizm odzyskania środków od Iranu pozostaje niejasny.

Czytaj nas na