以色列巴特亚姆市市长茨维卡·布罗特在美国纽约向一名伊朗代表送达了一份金额为2.5亿谢克尔的诉讼文件，要求赔偿该市据市政府称因伊朗导弹袭击而遭受的损失。正如《耶路撒冷邮报》报道，这名伊朗代表离开伊朗外交使团驻地、前往联合国总部后，市长及其团队在曼哈顿找到了他。

寻找伊朗代表

据巴特亚姆市政府称，送达文件的行动筹备了两个月。由于以色列人无法进入伊朗外交使团驻地，该团队准备了伊朗驻联合国代表团高级官员的识别画像，并确定了会面地点。

行动组织者表示，监视人员发现这名伊朗代表离开驻地、朝联合国总部方向走去，并将此事通知了布罗特及其团队。根据他们的说法，这名代表没有回应他们，并试图离开，随后团队在曼哈顿街头追赶他，直到市长宣读了诉讼内容。

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关于炮击损失的诉讼

针对伊朗的诉讼在送达文件前一天提交至耶路撒冷地区法院。市政府表示，德黑兰有60天时间提出异议。如果未提交答辩，巴特亚姆可以申请作出缺席判决。

据市政府消息，在2025年6月伊朗对以色列中部发动的导弹袭击期间，巴特亚姆有9名居民死亡，另有178人受伤。约160栋建筑受损，其中22栋需要立即拆除；数千人失去住所。该报指出，即使该市在法庭上胜诉，从伊朗追回资金的机制仍不明确。

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