В Польше зафиксировали минус 8,7°C в Козеницах — RMF24

В Польше в понедельник утром самую низкую температуру зафиксировали в Козеницах Мазовецкого воеводства — минус 8,7°C. Во многих районах центральной, восточной и южной частей страны температура опустилась ниже минус 5°C, сообщает RMF24.

Контраст температур утром

В то же время в Сувалках в 7:00 столбики термометров показывали 3,9°C. Положительную температуру также фиксировали местами на побережье. По данным издания, в ряде регионов мороз у поверхности почвы был сильнее.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши прогнозирует, что в ночь на вторник минимальная температура составит от минус 6°C на юго-востоке до 0°C на западе. На северо-западе ожидается слабый дождь, а в предгорных районах возможен мокрый снег. В Судетах прогнозируют снег.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Туманы, скользкие дороги и осадки

На востоке Польши ночью могут образоваться туманы, которые снизят видимость примерно до 200 метров. Местами прогнозируется изморозь, из-за которой дорожное покрытие может стать скользким. В высокогорье Судет порывы ветра достигнут 60 км/ч.

Во вторник температура воздуха будет существенно различаться в зависимости от региона: от 1°C на северо-востоке до 9°C на юге. Возможны слабые дожди, мокрый снег, а на северо-востоке — временный снег. В горах порывы ветра могут достигать 80 км/ч, местами возможны метели.

В ночь на среду на востоке и юге Польши ожидается дождь, который местами будет переходить в мокрый снег или снег. Температура ночью будет колебаться от минус 2 до 1°C, а в предгорных районах может снизиться до минус 4°C. Самая высокая ночная температура, до 3°C, прогнозируется на побережье.

Читай нас в