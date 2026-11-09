波兰科济尼采录得零下8.7°C——RMF24

周一早晨，波兰最低气温出现在马佐夫舍省科济尼采，为零下8.7°C。该国中部、东部和南部许多地区的气温降至零下5°C以下，RMF24报道。

早晨气温反差

与此同时，苏瓦乌基在7:00的温度计显示为3.9°C。沿海地区部分地点也记录到零上气温。据该媒体报道，多个地区近地面霜冻更强。

波兰气象与水管理研究所预测，周一夜间至周二凌晨的最低气温将从东南部的零下6°C到西部的0°C不等。西北部预计有小雨，山麓地区可能出现雨夹雪。苏台德山区预计有降雪。

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雾、湿滑道路和降水

波兰东部夜间可能形成雾，能见度将降至约200米。部分地区预计会出现霜冻，可能导致路面湿滑。苏台德山区高地的阵风将达到60公里/小时。

周二各地区气温将有显著差异：东北部为1°C，南部为9°C。可能出现小雨和雨夹雪，东北部则会有短时降雪。山区阵风可能达到80公里/小时，部分地区可能出现吹雪。

周二夜间至周三凌晨，波兰东部和南部预计有降雨，部分地区将转为雨夹雪或降雪。夜间气温将在零下2°C至1°C之间，山麓地区可能降至零下4°C。沿海地区预计夜间最高气温可达3°C。

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