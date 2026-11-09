W Polsce odnotowano minus 8,7°C w Kozienicach — RMF24

W poniedziałek rano najniższą temperaturę w Polsce odnotowano w Kozienicach w województwie mazowieckim — minus 8,7°C. W wielu rejonach centralnej, wschodniej i południowej części kraju temperatura spadła poniżej minus 5°C, informuje RMF24.

Poranny kontrast temperatur

Jednocześnie w Suwałkach o godzinie 7:00 termometry wskazywały 3,9°C. Dodatnią temperaturę odnotowano również miejscami na wybrzeżu. Według portalu w szeregu regionów mróz przy powierzchni gruntu był silniejszy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w nocy z poniedziałku na wtorek minimalna temperatura wyniesie od minus 6°C na południowym wschodzie do 0°C na zachodzie. Na północnym zachodzie spodziewany jest słaby deszcz, a na terenach podgórskich możliwy jest deszcz ze śniegiem. W Sudetach prognozowany jest śnieg.

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Mgły, śliskie drogi i opady

Na wschodzie Polski w nocy mogą tworzyć się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. Miejscami prognozowany jest szron, przez który nawierzchnie dróg mogą stać się śliskie. W wysokich partiach Sudetów porywy wiatru osiągną 60 km/h.

We wtorek temperatura powietrza będzie znacznie różnić się w zależności od regionu: od 1°C na północnym wschodzie do 9°C na południu. Możliwe są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie — przejściowe opady śniegu. W górach porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h, miejscami możliwe są zawieje śnieżne.

W nocy z wtorku na środę na wschodzie i południu Polski oczekiwany jest deszcz, który miejscami przejdzie w deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura w nocy będzie wahać się od minus 2 do 1°C, a na terenach podgórskich może spaść do minus 4°C. Najwyższa temperatura nocna, do 3°C, prognozowana jest na wybrzeżu.

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