В Италии регулятор фондового рынка CONSOB одобрил предложение Intesa Sanpaolo о поглощении конкурента Monte dei Paschi di Siena (MPS). Как сообщает ANSA English, после этого решения акции обоих банков выросли в начале торгов в понедельник.

Реакция рынка

Котировки Intesa Sanpaolo выросли на 0,7%, а акции MPS прибавили 0,6%. Предложение о поглощении должно начаться 24 ноября и продлиться до 22 января.

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Параметры сделки

Стоимость сделки составляет 31,8 млрд евро. В случае ее завершения будет создан второй по величине банк еврозоны.

В прошлом месяце акционеры MPS отклонили план генерального директора Луиджи Ловальо, направленный на противодействие поглощению. По данным ANSA English, после этого сделка, вероятно, будет реализована. Monte dei Paschi di Siena является старейшим банком мира и третьим по величине кредитором Италии.

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