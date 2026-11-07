W Stanach Zjednoczonych organizacja Biotechnology Innovation Organization (BIO) wraz z dwoma kalifornijskimi branżowymi stowarzyszeniami biotechnologicznymi złożyła pozew przeciwko programowi pilotażowemu administracji prezydenta Trumpa. Ma on powiązać ceny leków dla Medicare z cenami w porównywalnych krajach. Poinformował o tym STAT News.

Pozew przeciwko modelowi GLOBE

Skargę złożono w piątek do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii. Powodowie twierdzą, że model demonstracyjny Global Benchmark for Efficient Drug Pricing, czyli GLOBE, wykracza poza ustawowo określone uprawnienia Medicare. W pozwie domagają się wstrzymania działania tego modelu.

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Test podejścia do ustalania cen

Program GLOBE jest testem podejścia administracji Trumpa do ustalania cen według zasady największego uprzywilejowania. Według oceny publikacji program pilotażowy raczej nie będzie miał znaczącego bezpośredniego wpływu, lecz może stworzyć precedens, któremu branża biotechnologiczna stara się zapobiec. Centra Usług Medicare i Medicaid nie odpowiedziały od razu na prośbę o komentarz.

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