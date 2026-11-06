W Polsce PKP Intercity testuje internet satelitarny w pociągu Pendolino ED250-007. Według wyników pierwszych ankiet 85% pasażerów, którzy wzięli udział w badaniu, zadeklarowało, że chciałoby ponownie skorzystać z tej usługi, informuje RMF24.

Pierwsze oceny pasażerów

Testy z udziałem pasażerów rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Po zakończeniu podróży podróżni mogą wypełnić ankietę dotyczącą jakości nowego połączenia. PKP Intercity zaznaczyło, że pierwsze opinie o internecie satelitarnym są bardzo pozytywne.

Dla 75% ankietowanych połączenie z siecią i zalogowanie się do niej nie sprawiły trudności. Wśród pasażerów, którzy wcześniej korzystali ze standardowego Wi-Fi w pociągach PKP Intercity, 61% uznało internet satelitarny za lepsze rozwiązanie. Kolejne 67% respondentów poinformowało, że dzięki takiemu połączeniu mogłoby wykorzystać podróż Pendolino do pracy.

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Plany na lata 2028–2029

Połączenie satelitarne działa na odcinkach, na których pociąg ma wystarczającą widoczność nieba. W tunelach i na zadaszonych stacjach dostęp do internetu mają zapewniać sieci komórkowe LTE i 5G.

Jeśli testy zakończą się powodzeniem, odbiorniki internetu satelitarnego mają zostać zainstalowane we wszystkich pociągach Pendolino podczas remontów kapitalnych zaplanowanych na lata 2028–2029. W przyszłości PKP Intercity rozważa również zastosowanie tej technologii w pociągach High Speed.

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