В Польше PKP Intercity тестирует спутниковый интернет в поезде Pendolino ED250-007. По результатам первых опросов, 85% пассажиров, принявших участие в исследовании, заявили, что хотели бы снова воспользоваться этой услугой, сообщает RMF24.

Первые оценки пассажиров

Тесты с участием пассажиров начались на прошлой неделе. После завершения поездки путешественники могут заполнить анкету о качестве нового соединения. В PKP Intercity отметили, что первые отзывы о спутниковом интернете очень положительные.

У 75% опрошенных подключение к сети и вход в неё не вызвали трудностей. Среди пассажиров, ранее пользовавшихся стандартным Wi-Fi в поездах PKP Intercity, 61% назвали спутниковый интернет лучшим решением. Ещё 67% респондентов сообщили, что благодаря такому соединению могли бы использовать поездку на Pendolino для работы.

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Планы на 2028–2029 годы

Спутниковое соединение работает на участках, где у поезда есть достаточная видимость неба. В туннелях и на крытых станциях доступ к интернету должны обеспечивать мобильные сети LTE и 5G.

Если испытания завершатся успешно, приёмники спутникового интернета планируют установить во всех поездах Pendolino во время капитальных ремонтов, запланированных на 2028–2029 годы. В дальнейшем PKP Intercity также рассматривает применение этой технологии в высокоскоростных поездах High Speed.

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