Под юго-востоком Ирана обнаружили два разрыва Аравийской плиты — ScienceAlert
Команда исследователей под руководством ученых Китайской академии наук обнаружила под юго-востоком Ирана два крупных разрыва в Аравийской тектонической плите. Открытие описано в статье в журнале Nature Geoscience, сообщает ScienceAlert.
Различное строение пород
Один сегмент плиты состоит из океанической литосферы, которая ранее была частью древнего океана Нео-Тетис. Базальтовые породы в этой части тоньше и плотнее, поэтому погружаются под соседнюю плиту в процессе субдукции.
Другая часть имеет континентальное строение: она толще, но менее плотная и содержит более легкие, гранитоподобные породы. Такая литосфера сопротивляется погружению вглубь Земли и при столкновении формирует горы. Именно разница между океанической и континентальной частями плиты, согласно выводам авторов, способствует образованию разрывов.
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Данные 69 сейсмических станций
Чтобы исследовать структуры на глубине, ученые проанализировали данные 69 сейсмических станций, которые фиксировали колебания от далеких землетрясений в период с марта 2017 года по сентябрь 2018 года. Скорость распространения таких волн зависит, в частности, от температуры и плотности пород, что позволяет восстановить строение литосферы.
Исследователи установили, что один разрыв имеет горизонтальное направление и расположен на стыке зоны столкновения Загроса и зоны субдукции Макрана. Второй, меньший вертикальный разрыв обнаружили ближе к поверхности, возле Макранского желоба.
По оценкам авторов, в зоне Макрана океаническая литосфера погрузилась как минимум на 450 км, тогда как в зоне Загроса континентальная литосфера на западе — не глубже чем на 300 км. Модели свидетельствуют, что оба разрыва развивались в течение нескольких миллионов лет и в дальнейшем могут соединиться. Ученые также предполагают, что горячая магма уже заполняет часть промежутков, образованных этими структурами.