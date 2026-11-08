Правообладатели музыки Элвиса Пресли и издатель некоторых из самых известных записей Эминема подали иски против компании Suno. Они утверждают, что сервис искусственного интеллекта незаконно генерирует музыку и тексты, имитирующие этих артистов, сообщает The Verge.

Претензии правообладателей Пресли

Представители правообладателей Пресли заявили, что Suno нарушила закон штата Теннесси Ensuring Likeness Voice and Image Security Act, известный как ELVIS Act. По данным издания, этот закон запрещает ИИ-компаниям клонировать голоса певцов.

В иске адвокаты утверждают, что Suno закодировала в своей системе идентичность, труд, творчество и время артистов и использует это для заработка. Они также заявили, что компания без лицензии воспроизводит за считанные секунды то, на освоение и совершенствование чего исполнителям требуются годы.

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Позиция Suno

Представительница Suno Кэт Маккормак заявила The Verge, что компания создана для помощи пользователям в создании новой оригинальной музыки, а не для использования имени или образа артистов. По ее словам, платформа запрещает запросы с именами конкретных исполнителей и названиями песен, а также привлекает сторонних поставщиков для проверки загруженных аудиофайлов и текстов на возможные нарушения.

Новые иски похожи на дело, которое в сентябре подал Джейсон Исбелл вместе с другими истцами. В том деле истцы утверждали, что Suno создавала их имитации, однако прямо не заявляли о нарушении авторского права. The Verge отмечает, что компания также уже сталкивается с исками от Sony, UMG, Исбелла и Reservoir.

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