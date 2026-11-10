В Иране опечатали четыре кафе-ресторана в Фумане в провинции Гилян и три кафе в Бирдженде, административном центре провинции Южный Хорасан. Чиновники заявили о возможном несоблюдении заведениями исламских норм и правил общественной морали, сообщает Jerusalem Post.

Заведения в Фумане

Начальник полиции Фумана Хоссейн Ашури сообщил полуофициальному агентству Mehr, что четыре кафе-ресторана опечатали из-за предполагаемых нарушений, связанных с соблюдением исламских норм. По его словам, менеджеров этих заведений направили в судебные органы для рассмотрения дел.

Ашури не уточнил, в каких именно нарушениях обвиняют кафе. Как отмечает издание, ранее иранские кафе становились объектами ограничений из-за совместного пребывания мужчин и женщин, отсутствия у посетительниц обязательных головных покрывал или воспроизведения музыки.

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Жалобы в Бирдженде

Генеральный прокурор провинции Южный Хорасан Ахмад Гасеми сообщил об опечатывании трех кафе в Бирдженде. По данным связанного с Корпусом стражей исламской революции агентства Tasnim, решение приняли после жалоб граждан на предполагаемое несоблюдение исламских принципов и правил общественной пристойности.

Гасеми заявил, что в отношении этих заведений будут приняты правовые меры. Он добавил, что жалобы рассматривают в рамках закона, а установленные нарушения будут рассматриваться без снисхождения. По его словам, в случаях, предусмотренных законом, также может рассматриваться закрытие и опечатывание заведений.

Иранская юридическая правозащитная сеть Dadbaan заявила, что статья 28 Конституции страны гарантирует гражданам право на труд, а ограничения этого права должны основываться на законе. По мнению сети, общей ссылки на несоблюдение исламских норм без конкретизации нарушений и правовых оснований недостаточно для лишения людей возможности вести экономическую деятельность.

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