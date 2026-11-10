В Ірані опечатали сім кафе через заяви про порушення ісламських норм — Jerusalem Post

В Ірані опечатали чотири кафе-ресторани у Фумані в провінції Гілян та три кафе в Бірдженді, адміністративному центрі провінції Південний Хорасан. Посадовці заявили про ймовірне недотримання закладами ісламських норм і правил громадської моралі, повідомляє Jerusalem Post.

Заклади у Фумані

Начальник поліції Фумана Хоссейн Ашурі повідомив напівофіційному агентству Mehr, що чотири кафе-ресторани опечатали через імовірні порушення, пов’язані з дотриманням ісламських норм. За його словами, менеджерів цих закладів скерували до судових органів для розгляду справ.

Ашурі не уточнив, які саме порушення закидають кафе. Як зазначає видання, раніше іранські кафе ставали об’єктами обмежень через спільне перебування чоловіків і жінок, відсутність у відвідувачок обов’язкових головних покривів або відтворення музики.

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Скарги у Бірдженді

Генеральний прокурор провінції Південний Хорасан Ахмад Гасемі повідомив про опечатування трьох кафе в Бірдженді. За даними пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції агентства Tasnim, рішення ухвалили після скарг громадян на ймовірне недотримання ісламських принципів і правил громадської пристойності.

Гасемі заявив, що щодо цих закладів вживатимуть правових заходів. Він додав, що скарги розглядають у межах закону, а встановлені порушення розглядатимуть без поблажливості. За його словами, у випадках, передбачених законом, може розглядатися також закриття й опечатування закладів.

Іранська юридична правозахисна мережа Dadbaan заявила, що стаття 28 Конституції країни гарантує громадянам право на працю, а обмеження цього права мають ґрунтуватися на законі. На думку мережі, загального посилання на недотримання ісламських норм без конкретизації порушень і правових підстав недостатньо для позбавлення людей можливості вести економічну діяльність.

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