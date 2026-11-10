W Iranie zapieczętowano cztery restauracje-kawiarnie w Fumanie w prowincji Gilan oraz trzy kawiarnie w Birjandzie, administracyjnym centrum prowincji Chorasan Południowy. Urzędnicy wskazali na domniemane nieprzestrzeganie przez lokale norm islamskich i zasad moralności publicznej, informuje Jerusalem Post.

Lokale w Fumanie

Szef policji w Fumanie Hossein Ashouri powiedział półoficjalnej agencji Mehr, że cztery restauracje-kawiarnie zapieczętowano z powodu domniemanych naruszeń związanych z przestrzeganiem norm islamskich. Jak przekazał, menedżerów tych lokali skierowano do organów sądowych w celu rozpatrzenia spraw.

Ashouri nie sprecyzował, o jakie dokładnie naruszenia oskarżane są kawiarnie. Jak zaznacza publikacja, irańskie kawiarnie wcześniej stawały się obiektem ograniczeń z powodu wspólnego przebywania mężczyzn i kobiet, braku obowiązkowych nakryć głowy u odwiedzających kobiet lub odtwarzania muzyki.

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Skargi w Birjandzie

Prokurator generalny prowincji Chorasan Południowy Ahmad Ghasemi poinformował o zapieczętowaniu trzech kawiarni w Birjandzie. Według powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej agencji Tasnim decyzję podjęto po skargach obywateli na domniemane nieprzestrzeganie islamskich zasad i reguł przyzwoitości publicznej.

Ghasemi oświadczył, że wobec tych lokali zostaną podjęte działania prawne. Dodał, że skargi są rozpatrywane w ramach prawa, a stwierdzone naruszenia będą traktowane bez pobłażliwości. Według niego w przypadkach przewidzianych przez prawo może być również rozpatrywane zamknięcie i zapieczętowanie lokali.

Irańska prawnicza sieć praw człowieka Dadbaan oświadczyła, że artykuł 28 konstytucji kraju gwarantuje obywatelom prawo do pracy, a ograniczenia tego prawa muszą mieć podstawę prawną. Zdaniem sieci ogólne powołanie się na nieprzestrzeganie norm islamskich, bez sprecyzowania naruszeń i podstaw prawnych, nie wystarcza do pozbawienia ludzi możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

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