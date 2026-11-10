伊朗吉兰省富曼的4家咖啡餐厅以及南霍拉桑省行政中心比尔詹德的3家咖啡馆被查封。官员称，这些场所可能未遵守伊斯兰规范和公共道德规定，《耶路撒冷邮报》报道。

富曼的场所

富曼警察局长侯赛因·阿舒里向半官方的梅尔通讯社表示，4家咖啡餐厅因涉嫌违反与遵守伊斯兰规范有关的规定而被查封。据他称，这些场所的经理已被移交司法机关审理案件。

阿舒里没有说明这些咖啡馆被指控的具体违规行为。该报指出，伊朗咖啡馆此前曾因男女共同在场、女性顾客未佩戴强制性头巾或播放音乐而受到限制。

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比尔詹德的投诉

南霍拉桑省总检察长艾哈迈德·加塞米通报称，比尔詹德的3家咖啡馆被查封。与伊斯兰革命卫队有关联的塔斯尼姆通讯社称，该决定是在收到公民关于这些场所可能未遵守伊斯兰原则和公共礼仪规定的投诉后作出的。

加塞米表示，将对这些场所采取法律措施。他补充说，投诉将在法律框架内审理，查实的违规行为将被毫不宽容地处理。据他称，在法律规定的情况下，也可能考虑关闭和查封相关场所。

伊朗法律人权网络Dadbaan表示，该国宪法第28条保障公民的工作权，对这一权利的限制必须以法律为依据。该网络认为，仅笼统提及未遵守伊斯兰规范，而未具体说明违规行为和法律依据，不足以剥夺人们开展经济活动的机会。

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