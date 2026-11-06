在波兰，PKP Intercity正在Pendolino ED250-007列车上测试卫星互联网。根据首轮调查结果，85%参与研究的乘客表示，他们希望再次使用这项服务，RMF24报道。

乘客的首批评价

有乘客参与的测试于上周开始。行程结束后，旅客可以填写一份关于新连接质量的问卷。PKP Intercity指出，关于卫星互联网的首批反馈非常积极。

对75%的受访者而言，连接网络和登录网络没有造成困难。在此前使用过PKP Intercity列车标准Wi-Fi的乘客中，61%认为卫星互联网是更好的解决方案。另有67%的受访者表示，借助这种连接，他们可以将Pendolino之旅用于工作。

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2028年至2029年的计划

卫星连接在列车能够充分看到天空的路段运行。在隧道和有顶棚的车站，LTE和5G移动网络将提供互联网接入。

如果测试成功，计划在2028年至2029年进行的大修期间，在所有Pendolino列车上安装卫星互联网接收器。未来，PKP Intercity还考虑将这项技术应用于High Speed高速列车。

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