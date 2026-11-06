85% учасників тесту хочуть знову користуватися інтернетом у Pendolino — RMF24

У Польщі PKP Intercity тестує супутниковий інтернет у поїзді Pendolino ED250-007. За результатами перших опитувань, 85% пасажирів, які взяли участь у дослідженні, заявили, що хотіли б знову скористатися цією послугою, повідомляє RMF24.

Перші оцінки пасажирів

Тести за участю пасажирів розпочалися минулого тижня. Після завершення поїздки мандрівники можуть заповнити анкету про якість нового з’єднання. У PKP Intercity зазначили, що перші відгуки про супутниковий інтернет є дуже позитивними.

Для 75% опитаних підключення до мережі та вхід до неї не викликали труднощів. Серед пасажирів, які раніше користувалися стандартним Wi-Fi у поїздах PKP Intercity, 61% назвали супутниковий інтернет кращим рішенням. Ще 67% респондентів повідомили, що завдяки такому з’єднанню могли б використати поїздку Pendolino для роботи.

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Плани на 2028–2029 роки

Супутникове з’єднання працює на ділянках, де поїзд має достатню видимість неба. У тунелях і на критих станціях доступ до інтернету мають забезпечувати мобільні мережі LTE та 5G.

Якщо випробування завершаться успішно, приймачі супутникового інтернету планують встановити в усіх поїздах Pendolino під час капітальних ремонтів, запланованих на 2028–2029 роки. Надалі PKP Intercity також розглядає застосування цієї технології у швидкісних поїздах High Speed.

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