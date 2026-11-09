Магда Лінетт виграла турнір WTA в Ченнаї — RMF24

Польська тенісистка Магда Лінетт перемогла представницю Індонезії Дженіс Т'єн у фіналі турніру WTA в індійському Ченнаї. Вирішальний матч завершився з рахунком 5:7, 6:1, 6:4. Лінетт поступилася в першому сеті, але виграла два наступні та здобула титул.

Шлях до титулу

Як повідомляє RMF24, Лінетт була посіяна під третім номером. До фіналу вона обіграла білоруску Альону Фалей, японок Моюку Учідзіму та Маю Хонтаму, а також росіянку Анастасію Захарову. Перемога над Т'єн стала для польської тенісистки завершальним матчем турніру.

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Фінал перенесли через дощ

Фінальний поєдинок спочатку планували провести в неділю, однак через сильні опади його перенесли на понеділок. Лінетт уже грала у фіналі турніру в Ченнаї у 2022 році. Тоді польська тенісистка зазнала поразки, а цього разу виборола титул.

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