Кенія готується до повеней через сильний Ель-Ніньйо — BBC News

У Кенії, зокрема в столиці Найробі, влада та мешканці неформальних поселень готуються до можливих масштабних повеней у сезон коротких дощів. Синоптики попереджають, що цьогорічне явище Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за весь час спостережень і принести в південні райони країни сильніші, ніж зазвичай, опади, повідомляє BBC News.

У районі Кібера, одному з найбільших неформальних поселень Кенії, працівники розчищають русло річки Нгонг від сміття. Роботи в межах програми Climate Worx, яку координує офіс президента Вільяма Руто, активізували після серпневих попереджень про можливі наслідки Ель-Ніньйо. Подібне очищення дренажних систем триває в різних частинах Найробі.

Застаріла дренажна система

Керівник служби з управління надзвичайними ситуаціями округу Найробі Бремвелл Сімію заявив, що міські дренажні системи багато років не обслуговували. За його словами, наявну інфраструктуру створили приблизно 30 років тому для міста з населенням близько 2,5 млн людей. Нині вдень у Найробі перебуває близько 7 млн людей, а вночі — 5,5 млн.

Сімію оцінив потребу в повному оновленні каналізаційної та дренажної системи в суму до 192 млн доларів. За його словами, за найгіршим сценарієм у районах із низькими доходами в зоні ризику можуть опинитися до 100 тис. людей. За помірним прогнозом небезпека може загрожувати приблизно 5 тис. домогосподарств, або 20 тис. людей.

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Ризики для поселень біля річок

Під час тривалого сезону дощів раніше цього року внаслідок повеней у Кенії загинули понад 60 людей. Заблоковані стоки та недостатня каналізаційна система вважалися однією з головних причин високої смертності. Найбільше від підтоплень потерпають неформальні поселення поблизу річок, зокрема Кібера та Матхаре, де будинки часто стоять за кілька метрів від води або на річкових схилах.

Кенійський департамент метеорології зазначає, що пік опадів короткого сезону дощів, який зазвичай триває з жовтня до грудня, припадає на листопад. Міжурядова організація з питань розвитку у вересні оцінювала ймовірність дуже сильного Ель-Ніньйо в жовтні—грудні 2026 року у 81%. Міжнародна організація з міграції попередила, що цього року через прогнозовані повені в Кенії можуть бути змушені залишити домівки майже 900 тис. людей.

За словами Сімію, людей, яким доведеться залишити оселі, планують розміщувати на 167 визначених майданчиках, де розподілятимуть запаси продовольства та гуманітарної допомоги.

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