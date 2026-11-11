Kenia przygotowuje się na powodzie z powodu silnego El Niño — BBC News

W Kenii, w tym w stolicy, Nairobi, władze i mieszkańcy nieformalnych osiedli przygotowują się na możliwe powodzie na dużą skalę w sezonie krótkich deszczy. Synoptycy ostrzegają, że tegoroczne zjawisko El Niño może być jednym z najsilniejszych w historii obserwacji i przynieść w południowych rejonach kraju opady silniejsze niż zwykle, informuje BBC News.

W Kiberze, jednym z największych nieformalnych osiedli w Kenii, pracownicy oczyszczają z odpadów koryto rzeki Ngong. Prace w ramach programu Climate Worx, koordynowanego przez biuro prezydenta Williama Ruto, zintensyfikowano po sierpniowych ostrzeżeniach dotyczących możliwych skutków El Niño. Podobne czyszczenie systemów odwadniających trwa w różnych częściach Nairobi.

Przestarzały system odwadniający

Szef służby zarządzania kryzysowego hrabstwa Nairobi, Bramwell Simiyu, oświadczył, że miejskie systemy odwadniające nie były konserwowane od wielu lat. Jak powiedział, istniejącą infrastrukturę utworzono około 30 lat temu dla miasta liczącego około 2,5 mln mieszkańców. Obecnie w Nairobi w ciągu dnia przebywa około 7 mln osób, a nocą — 5,5 mln.

Simiyu oszacował koszt pełnej modernizacji systemu kanalizacyjnego i odwadniającego na kwotę do 192 mln dolarów. Według niego w najgorszym scenariuszu w strefie ryzyka może znaleźć się do 100 tys. osób w obszarach o niskich dochodach. Według umiarkowanej prognozy zagrożonych może być około 5 tys. gospodarstw domowych, czyli 20 tys. osób.

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Ryzyko dla osiedli w pobliżu rzek

Podczas długiego sezonu deszczowego na początku tego roku w wyniku powodzi w Kenii zginęło ponad 60 osób. Zablokowane odpływy i niewystarczający system kanalizacyjny uznano za jedne z głównych przyczyn wysokiej liczby ofiar śmiertelnych. Najbardziej z powodu podtopień cierpią nieformalne osiedla w pobliżu rzek, w tym Kibera i Mathare, gdzie domy często stoją kilka metrów od wody lub na zboczach rzecznych.

Kenijski Departament Meteorologii wskazuje, że szczyt opadów w krótkim sezonie deszczowym, który zwykle trwa od października do grudnia, przypada na listopad. We wrześniu Międzyrządowy Urząd ds. Rozwoju ocenił prawdopodobieństwo bardzo silnego El Niño w październiku–grudniu 2026 roku na 81%. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegła, że w tym roku z powodu prognozowanych powodzi w Kenii niemal 900 tys. osób może zostać zmuszonych do opuszczenia domów.

Według Simiyu osoby, które będą musiały opuścić swoje domy, mają zostać zakwaterowane w 167 wyznaczonych miejscach, gdzie będą rozdawane zapasy żywności i pomoc humanitarna.

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