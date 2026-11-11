肯尼亚因强厄尔尼诺现象准备应对洪灾——BBC News

肯尼亚，包括首都内罗毕在内，当局和非正规住区居民正为短雨季可能发生的大规模洪灾做准备。预报员警告称，今年的厄尔尼诺现象可能成为有记录以来最强的现象之一，并为该国南部地区带来强于往常的降雨，BBC News报道。

在肯尼亚最大的非正规住区之一基贝拉，工作人员正在清理恩贡河河道内的垃圾。在8月发布有关厄尔尼诺现象可能影响的警告后，由总统威廉·鲁托办公室协调的Climate Worx计划下的工作得到加强。内罗毕不同地区也在进行类似的排水系统清理工作。

老旧的排水系统

内罗毕郡应急管理部门负责人布拉姆韦尔·西米尤表示，城市排水系统多年未得到维护。他说，现有基础设施约30年前为一个人口约250万的城市而建。如今，内罗毕白天约有700万人，夜间约有550万人。

西米尤估计，全面升级污水和排水系统需要高达1.92亿美元。他表示，在最坏情况下，低收入地区最多10万人可能处于风险之中。按照温和预测，约5000户家庭，即2万人，可能面临危险。

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河流附近住区的风险

在今年早些时候的长雨季期间，肯尼亚洪灾造成60多人死亡。排水口堵塞和污水系统不足被认为是高死亡人数的主要原因之一。靠近河流的非正规住区受淹最为严重，其中包括基贝拉和马塔雷；那里的房屋往往距离水面仅数米，或建在河岸斜坡上。

肯尼亚气象部门指出，通常从10月持续至12月的短雨季，其降雨高峰出现在11月。政府间发展组织在9月评估称，2026年10月至12月出现非常强厄尔尼诺现象的概率为81%。国际移民组织警告称，今年由于预测中的洪灾，肯尼亚近90万人可能被迫离开家园。

西米尤表示，计划将不得不离开住所的人员安置在167个指定地点，并在那里分发食品储备和人道主义援助。

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