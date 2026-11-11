Кения готовится к наводнениям из-за сильного Эль-Ниньо — BBC News

В Кении, в том числе в столице Найроби, власти и жители неформальных поселений готовятся к возможным масштабным наводнениям в сезон коротких дождей. Синоптики предупреждают, что явление Эль-Ниньо в этом году может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений и принести в южные районы страны более сильные, чем обычно, осадки, сообщает BBC News.

В районе Кибера, одном из крупнейших неформальных поселений Кении, работники очищают русло реки Нгонг от мусора. Работы в рамках программы Climate Worx, которую координирует офис президента Уильяма Руто, активизировали после августовских предупреждений о возможных последствиях Эль-Ниньо. Подобная очистка дренажных систем продолжается в разных частях Найроби.

Устаревшая дренажная система

Руководитель службы управления чрезвычайными ситуациями округа Найроби Бремвелл Симию заявил, что городские дренажные системы не обслуживались много лет. По его словам, существующую инфраструктуру создали около 30 лет назад для города с населением примерно 2,5 млн человек. Сейчас днем в Найроби находится около 7 млн человек, а ночью — 5,5 млн.

Симию оценил потребность в полном обновлении канализационной и дренажной системы в сумму до 192 млн долларов. По его словам, при худшем сценарии в районах с низкими доходами в зоне риска могут оказаться до 100 тыс. человек. При умеренном прогнозе опасность может угрожать примерно 5 тыс. домохозяйств, или 20 тыс. человек.

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Риски для поселений возле рек

Во время продолжительного сезона дождей ранее в этом году в результате наводнений в Кении погибли более 60 человек. Заблокированные стоки и недостаточная канализационная система считались одними из главных причин высокой смертности. Больше всего от подтоплений страдают неформальные поселения возле рек, в частности Кибера и Матхаре, где дома часто стоят в нескольких метрах от воды или на речных склонах.

Департамент метеорологии Кении отмечает, что пик осадков короткого сезона дождей, который обычно длится с октября по декабрь, приходится на ноябрь. Межправительственная организация по вопросам развития в сентябре оценила вероятность очень сильного Эль-Ниньо в октябре—декабре 2026 года в 81%. Международная организация по миграции предупредила, что в этом году из-за прогнозируемых наводнений в Кении почти 900 тыс. человек могут быть вынуждены покинуть свои дома.

По словам Симию, людей, которым придется покинуть жилье, планируют разместить на 167 определенных площадках, где будут распределять запасы продовольствия и гуманитарную помощь.

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