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Магда Линетт выиграла турнир WTA в Ченнаи — RMF24

UA.NEWS 09 Ноября 2026 10:49
Магда Линетт выиграла турнир WTA в Ченнаи — RMF24

Польская теннисистка Магда Линетт победила представительницу Индонезии Дженис Тьен в финале турнира WTA в индийском Ченнаи. Решающая встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:4. Линетт уступила в первом сете, но выиграла два следующих и завоевала титул.

Путь к титулу

Как сообщает RMF24, Линетт была посеяна под третьим номером. На пути к финалу она обыграла белоруску Алёну Фалей, японок Моюку Утидзиму и Маю Хонтаму, а также россиянку Анастасию Захарову. Победа над Тьен стала для польской теннисистки заключительным матчем турнира.

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Финал перенесли из-за дождя

Финальный матч первоначально планировали провести в воскресенье, однако из-за сильных осадков его перенесли на понедельник. Линетт уже играла в финале турнира в Ченнаи в 2022 году. Тогда польская теннисистка потерпела поражение, а на этот раз завоевала титул.

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