В канадской провинции Британская Колумбия службы охраны дикой природы усыпили четырех медведей гризли — самку и трех ее медвежат. ДНК-тесты установили их причастность к смертельному нападению на 48-летнюю арт-терапевта Дженни Балкаррас и ее 20-летнюю дочь Селах Рид, сообщает ABC News Australia.

ДНК-тесты установили причастность медведей

Останки женщин нашли на прошлой неделе неподалеку от туристической тропы в Белла-Куле — вскоре после того, как семья заявила об их исчезновении. По словам инспектора Джеффа Тайра, расследование также показало, что нападение, вероятно, носило хищнический характер. Он подчеркнул, что такое поведение очень редко встречается у гризли.

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В службе охраны дикой природы заявили, что животных усыпили ради безопасности людей. Родственник погибших организовал сбор средств на похороны и поддержку выживших сына и двух дочерей Дженни Балкаррас.

Предыдущее нападение не связано с новым случаем

Власти предупредили, что в это время года гризли могут вести себя агрессивно, поскольку накапливают жировые запасы перед зимней спячкой. В ноябре прошлого года в том же районе медведь напал на школьную группу: пострадали 11 человек, в том числе дети, а некоторые получили тяжелые травмы. При этом четыре медведя, установленные в новом деле, не были причастны к прошлогоднему нападению.

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