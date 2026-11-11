W kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska służby ochrony przyrody uśpiły cztery niedźwiedzie grizli — samicę i troje jej młodych. Testy DNA ustaliły ich związek ze śmiertelnym atakiem na 48-letnią arteterapeutkę Jenny Balcarras i jej 20-letnią córkę Selah Reid, informuje ABC News Australia.

Testy DNA ustaliły związek niedźwiedzi z atakiem

Szczątki kobiet znaleziono w ubiegłym tygodniu w pobliżu szlaku turystycznego w Bella Coola, krótko po tym, jak rodzina zgłosiła ich zaginięcie. Według inspektora Jeffa Tyre’a śledztwo wskazało również, że atak prawdopodobnie miał charakter drapieżniczy. Podkreślił, że takie zachowanie jest bardzo rzadkie wśród grizli.

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Służba ochrony przyrody oświadczyła, że zwierzęta uśpiono ze względu na bezpieczeństwo ludzi. Krewny zmarłych zorganizował zbiórkę pieniędzy na pogrzeb oraz wsparcie dla ocalałego syna i dwóch córek Jenny Balcarras.

Wcześniejszy atak nie jest związany z nowym przypadkiem

Władze ostrzegły, że o tej porze roku grizli mogą zachowywać się agresywnie, ponieważ gromadzą zapasy tłuszczu przed zimową hibernacją. W listopadzie ubiegłego roku niedźwiedź zaatakował w tym samym rejonie grupę szkolną: rannych zostało 11 osób, w tym dzieci, a niektóre doznały ciężkich obrażeń. Jednak cztery niedźwiedzie ustalone w nowej sprawie nie były związane z ubiegłorocznym atakiem.

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