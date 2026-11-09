Magda Linette wygrała turniej WTA w Chennai — RMF24

Polska tenisistka Magda Linette pokonała reprezentantkę Indonezji Janice Tjen w finale turnieju WTA w indyjskim Chennai. Decydujący mecz zakończył się wynikiem 5:7, 6:1, 6:4. Linette przegrała pierwszego seta, ale wygrała dwa kolejne i zdobyła tytuł.

Droga do tytułu

Jak informuje RMF24, Linette była rozstawiona z numerem trzecim. W drodze do finału pokonała Białorusinkę Alonę Falej, Japonki Moyukę Uchijimę i Mai Hontamę, a także Rosjankę Anastazję Zacharową. Zwycięstwo nad Tjen było dla polskiej tenisistki końcowym meczem turnieju.

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Finał przełożono z powodu deszczu

Finałowy pojedynek początkowo planowano rozegrać w niedzielę, jednak z powodu silnych opadów został przełożony na poniedziałek. Linette już w 2022 roku grała w finale turnieju w Chennai. Wtedy polska tenisistka poniosła porażkę, a tym razem zdobyła tytuł.

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