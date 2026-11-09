Ford zmontował pierwsze walidacyjne elektryczne pickupy Fathom na linii produkcyjnej zmodernizowanego zakładu montażowego w Louisville. Poinformował o tym dyrektor operacyjny Forda Kumar Galhotra podczas kwartalnego raportu spółki, pisze InsideEVs.

Według Galhotry ukończono już około 90% testów walidacyjnych. Zmontowane pojazdy nie są samochodami seryjnymi: są wykorzystywane do sprawdzania procesu produkcji Fathom oraz Universal Electric Vehicle Platform — platformy samochodów elektrycznych Forda.

Równoległy montaż sekcji

Pickup Fathom ma być produkowany według schematu, który Ford nazywa „drzewem montażu”. Przednia, środkowa i tylna część pojazdu będą montowane równolegle, a następnie łączone pod koniec procesu produkcyjnego.

Ford uważa, że taka organizacja umożliwi szybszą i bardziej efektywną produkcję samochodów, między innymi dzięki poprawie ergonomii dla pracowników. InsideEVs zauważa, że podejście to przypomina metodę unboxed, zaprezentowaną przez Teslę dla Cybercab.

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Odlewane komponenty i dostawy

Ford zainwestował ponad 2 mld dolarów w produkcję Fathom w Louisville. Shelbyville Technical Center również produkuje duże odlewane komponenty dla przystępnego cenowo elektrycznego pickupa.

Według publikacji dwa duże odlewane komponenty mają zastąpić 146 oddzielnych części, co powinno zmniejszyć złożoność i koszty produkcji. Galhotra oświadczył, że Ford wyprodukował już 5 tys. takich komponentów i potwierdził zdolność do ich wytwarzania w wysokim tempie.

Jako kolejne zadanie firma wskazała gotowość dostawców do zapewnienia wymaganych ilości wysokiej jakości części. Dostawy Fathom do klientów są oczekiwane pod koniec 2027 roku.

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