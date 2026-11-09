Ford собрал первые валидационные электропикапы Fathom на производственной линии модернизированного сборочного завода в Луисвилле. Об этом во время квартального отчета компании сообщил операционный директор Ford Кумар Галхотра, пишет InsideEVs.

По словам Галхотры, уже завершено около 90% валидационных испытаний. Собранные машины не являются серийными автомобилями: их используют для проверки производственного процесса Fathom и Universal Electric Vehicle Platform — платформы электромобилей Ford.

Параллельная сборка секций

Пикап Fathom планируют производить по схеме, которую Ford называет «деревом сборки». Переднюю, центральную и заднюю части автомобиля будут собирать параллельно, после чего соединять в конце производственного процесса.

В Ford считают, что такая организация позволит выпускать автомобили быстрее и эффективнее, в том числе благодаря улучшению эргономики для работников. InsideEVs отмечает, что этот подход напоминает метод unboxed, представленный Tesla для Cybercab.

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Литые компоненты и поставки

Ford инвестировала более 2 млрд долларов в производство Fathom в Луисвилле. Shelbyville Technical Center также производит крупные литые компоненты для доступного электропикапа.

По данным издания, два крупных литых компонента должны заменить 146 отдельных деталей, что должно снизить сложность и стоимость производства. Галхотра заявил, что Ford уже изготовила 5 тыс. таких компонентов и подтвердила способность производить их высокими темпами.

Следующей задачей компания назвала готовность поставщиков обеспечивать необходимые объемы качественных деталей. Поставки Fathom клиентам ожидаются в конце 2027 года.

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